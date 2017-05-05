В Ираке жертвами удара по школе стали 80 человек

05.05.2017, 16:36

В Ираке жертвами ракетного обстрела школы стали восемьдесят человек, сообщило турецкое проправительственное издание Daily Sabah.

Удар нанесен по школе Эль-Вела в западной части Мосула, находящейся под контролем джихадистов. Среди погибших мужчин и женщин около двух десятков детей. Все они укрывались в школе во время боёв между правительственными войсками и джихадистами. Пока неизвестно, кто нанёс удар.

Операция вооруженных сил Ирака и коалиции во главе с США по освобождению Мосула от "Исламского государства" началась в октябре 2016 года. С тех пор была освобождена восточная часть города. Иракские военные обещали освободить город до конца весны этого года. Об этом сообщает "Радио Свобода".