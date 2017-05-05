Хуг: Миссия ОБСЕ мониторит зону АТО в ограниченном режиме после событий 23 апреля

05.05.2017, 17:00

Пятую неделю подряд Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует некоторое снижение случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. Однако на этот раз это может быть вызвано также и тем, что СММ ограничила свои патрули в зоне АТО после событий 23 апреля. Тогда один из наблюдателей миссии погиб в селе Пришиб на временно оккупированной территории Луганщины, подорвавшись на мине. Об этом во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Такие ограничения уменьшают территорию мониторинга и предусматривают неприменение беспилотников, летающих на среднюю дальность. Это значит, что мы не можем осуществлять наблюдение так же эффективно, как раньше. Мы прибегли к таким ограничениям, чтобы защитить наших невооруженных гражданских наблюдателей. Только стороны (конфликта) могут это изменить. Только от них зависит, будет оставаться угроза жизни наших наблюдателей и других гражданских лиц", - подчеркнул господин Хуг.



Такие ограничения продолжат действовать, пока ситуация с заминированными территориями не улучшится. "Стороны должны разминировать, отметить и оградить заминированы места. Они должны придерживаться положений Меморандума от 19 сентября 2014 года, который запрещает закладывать взрывные устройства и обязывает разминировать уже заминированную территорию. СЦКК должно совместно обеспечить такое разминирование, как это предусмотрено в решение трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года", - отметил господин Хуг.



28 апреля возле патрулей произошел взрыв и обстрел из легкого вооружения. В то время они находились в Молодежном и Крутой Горе, которые находятся на неподконтрольной украинскому правительству территории. На прошлой неделе СММ не зафиксировала ни одного взрыва, связанного с запрещенным минскими договоренностями вооружением в треугольнике Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.