Лысенко: Погибших за сутки в зоне АТО нет, 5 украинских бойцов получили ранения

06.05.2017, 14:06

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших украинских военных нет, 5 военнослужащих получили ранения. Боевики совершили 63 обстрелов, 19 из них - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении в течение дня боевики открывали огонь из легкого вооружения и БМП, а вечером ввели в действие минометы. Незаконные вооруженные формирования применяли тяжелое вооружение на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Обстрел в Песках был самым мощным: он продолжался более 2 часов, враг выпустил 30 мин, а также активно применял бронетехнику и легкое вооружение", - отметил он. В Авдеевке боевики открывали огонь сразу по нескольким направлениям: вчера это были Спартак на юге и Яковлевка на юго-востоке.

На Луганском направлении наиболее интенсивные боевые действия вчера развернулись в Крымском и на передовых позициях в Попаснянском районе. "Противник 5 раз применял минометы, выпустив при этом более 30 мин. Также оккупанты активно использовали легкое вооружение. Украинские войска открывали огонь в ответ", - рассказал полковник Лысенко. Кроме этого, несколько обстрелов боевики осуществили в Станично-Луганском и Словяносербском районах.



На Мариупольском направлении обстановка несколько обострилась в Марьинском районе. "Вчера оккупанты неоднократно применяли бронетехнику, а также минометы на этих рубежах. Есть попадание в жилые кварталы. В частности, в Красногоровке повреждены окна в городской больнице, а также нежилой частный дом. Одна женщина ранена", - детализировал спикер Минобороны по вопросам АТО. В Волновахском районе в Новотроицком, Новогригорьевке и Богдановке втечении дня боевики провели несколько провокаций с применением стрелкового оружия. На юге ситуация, по-прежнему напряженная. "И днем, и ночью боевики активно нарушают режим тишины, преимущественно из легкого вооружения. Между 16 и 20 часами в Павлополе и Водяном состоялись минометные обстрелы, а в Гнутово - артиллерийский", - добавил полковник Лысенко. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.