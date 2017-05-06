В Сирии в зоне деэскалации уже возобновились бои

06.05.2017, 14:08

В Сирии уже вскоре после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации вспыхнули новые бои между сирийской армией и повстанцами. Сирийская авиация нанесла удары по контролируемому повстанцами городу аз-Залакият и базам повстанцев в соседней провинции Хама, сообщил сегодня, 6 мая, Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

О вспышке боевых действий вскоре после полуночи в субботу сообщил и представитель повстанческих формирований. Сирийская армия пока не прокомментировала эти сообщения.

В соответствии с соглашением, которое 4 мая заключили в Астане Россия, Иран и Турция, в Сирии создается четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. По оценкам министерства обороны России, данную территорию контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тыс. человек. Зоны деэскалации образованы также в провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.

Вдоль границ зон деэскалации будут созданы полосы безопасности, включающие КПП и наблюдательные пункты, которыми будут управлять Россия, Турция и Иран. В российском генштабе отметили, что по нарушителям астанинского меморандума могут открывать огонь. Об этом сообщает Deutsche Welle.