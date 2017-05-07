ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны боевиков

07.05.2017, 13:01

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в оккупированном Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе миссии.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не разрешит патрулю двигаться в восточном направлении из Петровского в Раздольное, пока его требования не будут удовлетворены", - подчеркнули в пресс-службе.

Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся.

В пресс-службе добавили, что этот инцидент повлиял на мониторинг ситуации в этом районе, поскольку ОБСЕ имела только ограниченный доступ.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.