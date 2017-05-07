За сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных

07.05.2017, 13:02

За минувшие сутки боевики 45 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных, пятеро бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении стреляли в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого.

Недалеко от населенного пункта Пески боевики применили вооружения БМП, гранатометы и пулеметы крупных калибров.

Опорные пункты ВСУ вблизи шахты "Бутовка", Майорска, Каменки и Зайцево боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров.

В районах населенных пунктов Зайцево, Опытное и Пески работали снайперы.Три года АТО в фото

На приморском направлении наибольшая огневая активность была зафиксирована в районе Широкино.

Опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также стреляли близ Водяного, Красногоровки и Марьинки.

В Гнутово боевики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие, а из пулеметов больших калибров обстреляли позиции ВСУ возле Чермалыка.

В районе Водяного также активно работали снайперы.

На луганском направлении боевики стреляли по позициям ВСУ вблизи Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Троицкого, Станицы Луганской.

У Авдеевки силы АТО открыли ответный огонь из автоматических гранатометов чтобы защититься "от огневой активности боевиков". Об этом сообщает BBC Украинская служба.