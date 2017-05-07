ОБСЕ зафиксировала передвижение двух автоколонн боевиков

07.05.2017, 13:11

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели две автоколонны пророссийских наемников неподалеку от оккупированного села Седово (106 км к югу от Донецка). Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"Одна автоколонна состояла из двух автобусов с приблизительно 80 людьми в камуфляжной одежде, некоторые из них были вооружены, а также тентованного грузовика военного типа, внедорожника и гражданского автомобиля, двигавшихся в северо-западном направлении; а другая, двигавшаяся в направлении Седово, из двух автобусов с ориентировочно 60 людьми в камуфляжной одежде", - отметили в пресс-службе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.