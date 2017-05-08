Сводка штаба АТО на утро 8 мая

08.05.2017, 08:39

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Подразделения российско-оккупационных войск продолжают огневые атаки позиций сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. Такие данные обнародовал сегодня, 8 мая, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Ярослав Чепурной.

На Донецком направлении огнем артиллерии калибра 122-мм, вооружения БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг накрывал наши позиции рядом с Троицким. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям неподалеку Верхнеторецкого, а из вооружения БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам неподалеку Луганского. Минометы калибра 82-мм враг применил вблизи Опытного, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по позициям под Авдеевкой. Из гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам населенных пунктов Каменка, Пески и Зайцево. По опорным пунктам под Невельским противник бил из зенитной установки ЗУ-23-2 и автоматических гранатометов. Позиции неподалеку Майорска - обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям рядом с Водяным. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров противник применял по опорным пунктам неподалеку Красногоровки. По позициям морских пехотинцев вблизи Широкино враг вел огонь из вооружения БМП, а под Павлополем - из вооружения БТР и гранатометов. По позициям рядом с Лебединским и Марьинкой противник бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоселовки Второй враг обстреливал из пулеметов крупных калибров, а защитников Гнутово - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и из стрелкового оружия.

На Луганском направлении огнем артиллерийских систем калибра 152-мм и 122- мм, гранатометов, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты вблизи Крымского. Из артиллерии калибра 122-мм, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, гранатометов враг бил по позициям рядом с Троицким. Артиллерию калибра 152-мм и 122-мм, 120- миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применял вблизи Новозвановки. По защитникам Попасной враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, а по защитникам Катериновки - из минометов калибра 82-мм. Из артиллерии калибра 122-мм, 120-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям сил АТО в районе Новоалександровки.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.