08.05.2017, 11:37

В Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017". Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Эстонии.

В учениях на севере и северо-востоке страны будут участвовать около 9 тысяч человек. Более 2 тысяч из них - иностранные военнослужащие. Учения продлятся более двух недель и закончатся 25 мая.

Североатлантический союз укрепил своё присутствие на востоке Европы после российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. В этом году подразделения НАТО, во главе с Германией, Канадой и Великобританией будут развернуты в Литве, Латвии и Эстонии.

При этом в командовании Североатлантического союза назвали развертывания оборонительными и соразмерными. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военный союз не намерен изолировать Россию. По его словам, речь идёт лишь о "надёжном сдерживании". Об этом сообщает "Радио Свобода".

