В зоне АТО подорвались украинские саперы: один военный погиб, второй - получил ранения

11.05.2017, 15:47

На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский сапер. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

По данным штаба, один военный погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка, обстоятельства инцидента выясняются. Об этом сообщает ТСН.