Мотузяник: За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО стала более спокойной

11.05.2017, 16:47

За прошедшие сутки ситуация на линии разграничения стала более спокойной. Российско-оккупационные войска почти в два раза уменьшили интенсивность обстрелов украинских позиций. Впрочем, оккупанты продолжают эпизодически применять минометы, а на Мариупольском направлении - переносные ракетные установки "Град-Партизан". Об этом сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении основные боевые действия за прошедшие сутки развернулись в Попаснянском районе. Две вооруженные провокации в Новоалександровке, одна из них - из минометов. Еще два обстрела пришлись на Новозвановку. По одному нарушению режима тишины произошло в Валуйском и Крымском. За минувшие сутки на Луганском направлении произошло 6 обстрелов.

На Донецком направлении вчера враг наиболее активно открывал огонь по украинским позициям в Зайцево и вблизи Авдеевки. На этих рубежах боевики провели несколько минометных обстрелов малой интенсивности, которые поддерживались огнем из гранатометов и стрелкового оружия. В Троицком, Новгородском и Песках враг осуществлял вооруженные провокации исключительно из легкого вооружения. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 12 обстрелов, в частности треть - из минометов.

На Мариупольском направлении вчера наблюдалась наиболее неспокойная ситуация. Подразделения противника четыре раза открывали огонь из переносных ракетных установок "Град- Партизан" по Широкино и выпустили почти 20 ракет. Кроме того, здесь боевики применяли минометы и вели огонь из танков и БМП. Еще один минометный обстрел произошел в Красногоровке. В Павлополе, Гнутово и Водяном оккупанты вели огонь исключительно из легкого вооружения. За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 19 обстрелов со стороны врага, в том числе 7 - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.