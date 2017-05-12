Сводка штаба АТО на утро 12 мая: За минувшие сутки 2 военнослужащих ВСУ погибли, 6 - получили ранения

12.05.2017, 09:40

Российско-оккупационные войска не прекращают совершать вооруженные провокации против сил АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Более половины из них состоялись после 18:00 до полуночи вчерашнего дня. За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли. Еще шестеро украинских воинов получили ранения.

Как рассказал сегодня, 12 мая, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович, на Донецком направлении из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм противник обстреливал опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по нашим опорным пунктам в районе Песок, Новолуганского и Новгородского. Неподалеку Майорска и Верхнеторецкого враг бил из вооружения БМП.

На Луганском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования поздно вечером из автоматических станковых гранатометов били по украинским защитникам Новозвановки, а у Валуйского - из стрелкового оружия.

На Приморском направлении за прошедшие сутки противник применял оружие наибольшее количество раз. В частности, на подступах к Мариуполю под огонь подразделений российско-террористических войск неоднократно попали позиции сил АТО вблизи Широкино, Водяного, Гнутово, Чермалыка, Павлополя. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем, иногда - вооружение БМП. Из такого же вооружения и 82-мм минометов противник вел огонь по нашим подразделениям в районе Марьинки. Кроме того, у Марьинки и Лебединского в украинских воинов пытался попасть вражеский снайпер.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.