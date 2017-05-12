Сводные данные штаба АТО на 12 мая

12.05.2017, 15:18

На Луганском направлении противник нарушил режим тишины во всех районах - Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском. Враг использовал миномет и БМП - оба эпизода произошли в Крымском. В Валуйском, что у Станицы Луганской, зафиксировано наибольшее количество обстрелов со стороны оккупантов, там же произошел самый длительный вооруженный инцидент, продолжавшийся 45 минут.

Как рассказал сегодня, 12 мая, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, всего за минувшие сутки на Луганском направлении противник нарушил режим тишины 7 раз.

На Донецком направлении боевые действия ведутся по всему фронту, в основном утром и вечером.

На Светлодарской дуге, под Авдеевкой и на позиции "Шахта Бутовка" враг применял минометы. При этом было выпущено более 60 мин. Под Горловкой боевики также открывали огонь но ряду передовых опорных пунктов ВСУ. Кроме легкого вооружения, противник неоднократно использовал бронетехнику.

В Донецком аэропорту вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении боевые действия начались после 10 утра. В Марьинском районе и на участке фронта Павлополь - Широкино оккупанты активно применяли минометы. Эти обстрелы из тяжелого вооружения продолжались с перерывами около 5 часов, мощный состоялся в Красногоровке. Позже противник не прекращал делать провокации, но в основном открывал огонь только из стрелкового оружия, гранатометов и бронетехники.

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, в том числе 7 - из тяжелого вооружения. При этом было выпущено около 50 мин.

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 6 - получили ранения. Эти тяжелые потери украинские войска понесли во всех направлениях. Один из погибших - сапер, который проводил разминирование, остальные пострадали от вражеских обстрелов.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.