Минобороны: Около 3 тысяч гектаров проверили группы разминирования в зоне АТО

12.05.2017, 16:06

Группы разминирования в районе проведения АТО проверили около 3 тысяч гектаров территории. Обнаружили и обезвредили почти 150 тысяч единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщил во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Инженерные подразделения в составе более 100 военнослужащих и 30 единиц техники привлечены к ликвидации последствий пожара на арсенале в Балаклее. Сейчас на месте происшествия работают 18 групп разминирования, группа разграждения и группа уничтожения боеприпасов. "На территории складов группами разминирования очищены 226,5 гектара территории, подняты и транспортированы на площадку предварительного складирования около 60 тысяч единиц взрывоопасных предметов. Уничтожено более 9 тысяч непригодных для боевого применения боеприпасов. Группой разграждения расчищено 248 километров путей", - рассказал спикер МОУ. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

