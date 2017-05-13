СБУ задержала боевика, вероятно пытавшего украинских военных

13.05.2017, 13:55

На Луганщине сотрудники СБУ и военные задержали вооруженного боевика террористической организации "ЛНР". Когда мужчиуы в камуфляже нейтрализовали в так называемой серой зоне в районе села Сокольники Новоайдарского района, у него при себе был ручной пулемет Калашникова и три снаряженных магазина к нему. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Со слов задержанного, он по заданию главарей одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР" должен был обстрелять блокпост украинских военных. Сотрудники спецслужбы установили, что боевик является уроженцем Лисичанска и присоединился к террористическому батальону "Призрак" еще в 2014 году. После освобождения города украинскими военными он "переехал" в Изварино, где находился в составе других террористических бандформирований "Казачья бригада" и казачий батальон "Ярга".

"Задержанный сообщил, что неоднократно участвовал в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции. Информация, полученная СБ с открытых источников, свидетельствует о возможной причастности боевика к пыткам украинских военных, захваченных террористами", - сообщили в СБУ.

Сейчас открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает Сегодня.ua.