13.05.2017, 14:11

В Краматорске заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО - полковника юстиции Олега Сенюка, который до этого возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Матиос отметил, что Сенюк имеет достаточный опыт работы в военной прокуратуре регионального уровня, поэтому обеспечит эффективное взаимодействие со всеми ведомствами зоны АТО.

После представления состоялось расширенное совещание представителей силовых ведомств Донецкой и Луганской областей - Антитеррористического центра, Службы безопасности Украины, Нацполиции, прокуратуры, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия силовых структур в условиях боевых действий.

Олег Сенюк родился 25 мая 1979 года, учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Работал на должностях помощника прокурора Галицкого района Львова и Львовской области, старшего следователя следственного отдела следственного управления прокуратуры города Киева, военной службы в Службе безопасности Украины на должностях офицерского состава, следователя по особо важным делам следственного отдела управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия военной прокуратуры Центрального региона Украины, начальника следственного отдела управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия военной прокуратуры Центрального региона Украины, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, Дарницкого прокурора по надзору за соблюдением законов в военной сфере Центрального региона Украины, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины. 24 марта 2015 был назначен военным прокурором Западного региона Украины.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в незаконном обогащении прокурор АТО Константин Кулик был переведен в Генеральную прокуратуру на должность заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Расследование по факту подозрения в приобретении главным военным прокурором сил АТО Константином Куликом дорогой недвижимости во время его работы в военной прокуратуре НАБУ начато еще зимой 2016 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.