Боевики "ЛНР" планируют увеличить свои артиллерийские подразделения

15.05.2017, 15:48

В рамках увеличения численности частей и подразделений российско- террористических войск командование "2-го армейского корпуса ЛНР" ведет переговоры с Центром территориальных войск Южного военного округа ВС РФ по усилению огневой мощи своих артиллерийских подразделений.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Согласно предложений, внесенных командованием "2-го армейского корпуса ЛНР" своим российским куратора, артиллерийские дивизионы в бригадах "корпуса" планируется перевести с трех батарейных на четырех батарейные. При этом 4-я батарея будет "дальнобойной" или "тяжелой", имеющей на своем вооружении 152-миллиметровые орудия 2А36 "Гиацинт" и 203-миллиметровые самоходные орудия 2С7 "Пион"", - сказал Дмитрий Тымчук.

В то же время имеется и альтернативное предложение. Согласно ему, вместо изменения структуры дивизионов, предлагается сформировать отдельный "дивизион резерва верховного командования" из "Гиацинтов" и "Пионов", или бригаду из трех батарей, оснащенных этими орудиями.

"Следует заметить, что отдельные группы из одной - двух таких орудий уже оперируют в режиме "испытаний" в составе "2-го армейского корпуса "ЛНР"", - добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее Дмитрий Тымчук сообщал о намерении оккупационных войск увеличить численность своих подразделений до 50 тыс. Человек, а также об укреплении танковых подразделений. Об этом сообщают "Факты и комментарии".