Генштаб объявил о призыве офицеров запаса

16.05.2017, 16:15

В Украине скоро начнется призыв офицеров запаса, получивших звание на военных кафедрах. Точное количество призывников пока неизвестно.Об этом сообщили в Генеральном штабе.

- Уже есть решение, и в ближайшее время начнется призыв офицеров запаса. Это те офицеры, которые получили офицерские звания, закончив соответствующие кафедры военной подготовки, они находятся в запасе. И сейчас как раз особый военный период, когда они нам нужны, - заявил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Масловский.

В марте министр обороны Степан Полторак призвал офицеров запаса и офицеров, находящихся на пенсии, вернуться в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают "ICTV Факты".