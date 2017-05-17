Геращенко: У ОБСЕ ограничен доступ к границе Украины с Россией

17.05.2017, 12:55

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в доступе к неконтролируемому участку украинско-российской границы. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко после встречи с главой СММ Эртугрулом Апаканом.

Патрули ОБСЕ могут находится на приграничной территории очень ограниченное время из-за того, что боевики ОРДЛО не допускают туда.

Апакан отметил, что миссия работает над тем, чтобы активней мониторить ситуацию ближе к границе.

Все патрули СММ ОБСЕ в Донбассе сейчас ездят только по дорогам с твердым покрытием.

7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.