Сводка штаба АТО на 18 мая 2017

18.05.2017, 09:34

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, однако стабильной и контролируемой украинскими воинами. Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции ВС Украины.

Количество вражеских вооруженных провокаций относительно возросло. Всего в течение минувших суток противник 52 раза открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения. На протяжении прошедших суток 5 военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Об этом рассказал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович.

Приморское направление. Зафиксирован 21 вражеский обстрел. Самыми горячими точками этого направления остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка. Также под огонь противника попали наши опорные пункты в районе Водяного, Гнутово, Лебединского, Богдановки, Новотроицкого и Чермалыка. В частности, из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, боевики били по нашим опорным пунктам в районе Павлополя.

Донецкое направление. Здесь сложной ситуация остается у Авдеевки. Ее пригород и некоторые наши позиции южнее боевики обстреливали из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов и вооружения танка. Там же, а также в районе Кодемы, противник применил 122-мм артиллерийские системы.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 13 фактов применения боевиками оружия. В частности, противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов по нашим укреплениям вблизи Крымского. Уже вечером боевики применили минометы калибра 82 мм в районе Новоалександровки. У Новозвановки бандиты били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также из гранатометов различных систем незаконные вооруженные формирования вели огонь неподалеку Троицкого и Лобачево. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.