В среду в зоне АТО боевики 52 раза обстреляли украинские позиции, ранены 5 военных

18.05.2017, 09:54

Боевики 52 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) 17 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

В частности на приморском направлении боевики 21 раз обстреляли из минометов калибра 120 мм позиции сил АТО вблизи Новотроицкого, Чермалыка, Лебединского, Богдановки, Марьинки, Павлополя, Водяного, Красногоровки, Гнутово и Широкино.

На донецком направлении противник стрелял из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 152 мм и вооружения танка по защитникам Авдеевки и Кодемы.

На луганском направлении боевики 13 раз обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм и 120 мм позиции рядом с Лобачево, Крымским, Новозвановкой, Новоалександровкой и Троицким.

Пятеро военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции (АТО) 17 мая.

В Марьинке снаряд попал в спортивную школу, детей срочно эвакуировали.

13 мая боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке Донецкой области, в результате чего погибли 3 женщины и один мужчина. Об этом сообщают "Українські Новини".