Сводка штаба АТО на 20 мая 2017

20.05.2017, 10:19

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с частичными признаками эскалации конфликта со стороны российско-террористических войск. Количество вражеских вооруженных провокаций прошедшие сутки достигло отметки 55. Все чаще враг применяет артиллерию, использование которой строго запрещено минскими договоренностями.

Как сообщил сегодня, 20 мая, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович, в результате обстрелов в течение минувших суток 4 военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Приморское направление. Зафиксировано 26 вражеских обстрелов. В частности, вечером, используя запрещенные минометы калибра 120 мм, боевики обстреливали наши позиции в районе Широкино и Гнутово. Также опорные пункты у Широкино и Бердянского снова оказались под вражеским огнем из 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов. В районе Марьинки и Красногоровки незаконные вооруженные формирования вели огонь из 82-мм минометов и легкого вооружения. Одна из вражеских мин калибра 82 мм снова попала в жилой квартал Красногоровки. К счастью, разрушений и пострадавших среди гражданских лиц нет.

Донецкое направление. Боевики 16 раз использовали оружие против украинских защитников. Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. С наступлением сумерек боевики обстреливали украинских воинов на этом участке фронта из 120-мм и 82-мм минометов, а также из стрелкового оружия и гранатометов. На Северо-Востоке, в районе Верхнеторецкого, противник бил по нашим укреплениям из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге в очередной раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов врагом были обстреляны наши воины, которые держат оборону возле Луганского.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 13 фактов применения боевиками оружия, в том числе с использованием тяжелого артиллерийского вооружения и реактивных систем залпового огня. Так, поздно вечером незаконные вооруженные формирования совершили обстрелы опорных пунктов сил АТО у Троицкого из РСЗО «Град», 152-мм и 122-мм артиллерийских систем. Также из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник бил по нашим позициям в районе Новоалександровки. А из 120-мм и 82-мм минометов – неподалеку Новозвановки и Попасной. Вражеские обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов также прошли у Валуйского, Крымского и Станицы Луганской. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.