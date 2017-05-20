Штаб: Семь украинских военных ранены в зоне АТО

20.05.2017, 18:19
За минувшие сутки в зоне проведения АТО ранения получили семь украинских военнослужащих, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Утром в пресс-центре штаба АТО сообщили, что за прошедшие сутки количество вооруженных провокаций против ВСУ достигло отметки 55.
"Все чаще враг применяет артиллерию, использование которой строго запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обвиняют в обстрелах украинских военных. Об этом сообщает BBC Украинская служба.