Штаб: Семь украинских военных ранены в зоне АТО

20.05.2017, 18:19

За минувшие сутки в зоне проведения АТО ранения получили семь украинских военнослужащих, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Утром в пресс-центре штаба АТО сообщили, что за прошедшие сутки количество вооруженных провокаций против ВСУ достигло отметки 55.

"Все чаще враг применяет артиллерию, использование которой строго запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обвиняют в обстрелах украинских военных. Об этом сообщает BBC Украинская служба.