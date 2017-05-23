СБУ задержала бывшего волонтера за торговлю оружием из зоны АТО

23.05.2017, 18:36

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего волонтера по подозрению в торговле оружием из зоны проведения антитеррористической операции (АТО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Правоохранители установили, что бывший волонтер, который часто находился на востоке Украины, наладил через своих знакомых канал поставки оружия и боеприпасов для перепродажи заинтересованным лицам", - сказано в нем.

Сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали получение подозреваемым оружия из зоны проведения АТО.

Во время обыска в частном доме подозреваемого правоохранители изъяли автомат Калашникова с прибором ночного видения, глушителем и четырьмя магазинами, ружье ТОЗ-66, 4 пистолета, патроны различного калибра и холодное оружие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса. Об этом сообщают Подробности.ua.