Жебривский: Боевики устроили мощный обстрел в Марьинке

24.05.2017, 16:09

Боевики "ДНР" обстреляли жилой сектор Марьинки, сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Огонь велся в районе местной школы No2. "Учителя быстро завели детей в бомбоубежище. Когда обстрелы утихли, деток развезли на автобусах по домам. По предварительной информации есть одно попадание в частный дом по ул. Прокофьева", - написал он.

Информация об обстреле и последствиях уточняется.

Сегодня также велся огонь по КПВВ "Марьинка", из-за чего он на время прекращал работу. Об этом сообщают Подробности.ua.