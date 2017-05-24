"Иловайский котел": ГПУ ждет результатов экспертизы для предъявления подозрений чиновникам

24.05.2017, 16:12

Следователи Генеральной прокуратуры Украины ожидают результатов экспертизы для предъявления подозрений военному руководству, которое могло быть причастным к тому, что Вооруженные силы Украины попали в так называемый Иловайский котел летом 2014 года.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде.

"Причина Иловайской трагедии раскрыта... Основной причиной, единственной, которая несет причинно-следственную связь, - является агрессия Российской Федерации", - сказал он.

"На основании 10 тысяч экспертиз мы предъявили подозрение министру обороны РФ Шойгу и 20 генералам. В установленном порядке дело движется. Экспертиза в отношении украинского военного руководства продолжается, и пока не закончится, подозрения не будут предъявлены", - сказал Луценко. Об этом сообщает УНИАН.