В Одесской области испытали новейшую украинскую ракету

26.05.2017, 17:43

Президент Петр Порошенко в ходе сегодняшней рабочей поездки в Одесскую область принял участие в очередных испытаниях новейшей украинской ракетной техники на одном из полигонов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ракета предназначена для поражения целей различного класса. Боевая часть, двигатель и система управления - украинского производства. В ее производстве задействованы более 10 предприятий украинского оборонпрома. Испытания показали высокую точность и надежность систем управления ракеты", - говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил главного конструктора и военных, участвовавших в испытаниях. "Поздравляю вас с успешным завершением испытаний. Поздравляю вас с тем, что ракета поразила мишень. Желаю скорейшей ее постановки на вооружение", - сказал он.

За испытаниями также наблюдали министр обороны Степан Полторак и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.