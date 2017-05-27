"Бьют точно в цель": Турчинов рассказал об испытаниях украинских ракет

27.05.2017, 11:08

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов доволен результатами очередного испытания ракет украинского производства.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, руководитель ведомства проинформировал о положительных результатах после очередного, согласно графику, этапа испытаний ракетного вооружения, производимого предприятиями украинского ОПК во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны.

В частности, Турчинов отметил, что украинские ракеты - эффективное и высокоточное оружие.

По его словам, в ходе испытаний, в которых приняли участие президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Украины Степан Полторак, была проведена проверка работы системы управления ракетами во время наводки и поражения целей на повышенной дальности.

Секретарь СНБО подчеркнул, что во время испытаний ракеты попали в мишень.

Он пояснил, что еще одной важной задачей испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей.

Турчинов объяснил, что ракеты, которые тестировались, "в частности, их точность и эффективность поражения и мощность боевой части, отвечают всем требованиям военных и тем задачам, которые ставились перед украинскими разработчиками".

Секретарь СНБО также напомнил, что недавно Кабинет министров принял Государственную программу производства украинских боеприпасов и Государственную целевую программу реформирования и развития оборонно- промышленного комплекса на период до 2021 года.

Выступая перед личным составом воинской части, проводившим испытания ракет, руководитель ведомства отметил высокий профессиональный уровень украинских военных.

26 мая на юге Украины состоялось испытание высокоточной управляемой ракеты украинского производства.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, ракета предназначена для поражения целей различного класса.

"Боевая часть, двигатель и система управления ракеты - украинского производства. В ее производстве задействованы более 10 предприятий украинского оборонпрома. Испытания показали высокую точность и надежность систем управления ракеты", - сообщили в Генштабе. Об этом сообщает УНИАН.