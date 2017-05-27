Подразделение ВСУ участвует в учениях в Германии

27.05.2017, 11:59
Сведенное механизированное подразделение ВСУ участвует в многонациональных учениях в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Подразделение оперативного командования Юг уже переместили на полигон Хохенфельс в Германии.
Учения "Комбайнд резолв 8" продлятся три недели. С украинскими военными также проведут занятия по особенностям осмотра местности и домов, разминирования в пешем порядке и на машинах.
Служащие ВСУ будут выполнять задания в составе танкового подразделения ВС США. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.