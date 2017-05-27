За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое украинские военных

27.05.2017, 12:15

Минувшие сутки в зоне АТО прошли неспокойно. Боевики 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ, используя, в том числе, артиллерийское вооружение. Двое украинские военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении зафиксировано 34 обстрела. В районе Широкино и Чермалыка гибридные войска РФ вели огонь из 120 мм минометов. Вблизи Павлополя, Лебединского, Водяного и Гнутово боевики неоднократно использовали стрелковое оружие и гранатометы. Из такого же вооружения огонь велся по позициям ВСУ в районе Марьинки и Красногоровки.

На донецком направлении террористы 19 раз открывали огонь. В районе Авдеевки огонь велся из 82 мм минометов, гранатометов разных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из 82 мм минометов боевики обстреливали позиции сил АТО возле Верхнеторецкого. Возле Троицкого они использовали 120 мм минометы. Возле населенного пункта Пески террористы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов в районе Крымского, огонь тут боевики вели из минометов разных калибров, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.