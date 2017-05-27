Миссия ОБСЕ зафиксировала 230 взрывов в Донецкой области

27.05.2017, 12:25

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 230 взрывов в Донецкой области и 28 - в Луганской 25 мая. Об этом говорится в отчете миссии.

"СММ зафиксировала увеличение общего количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, но уменьшение количества взрывов (230) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (260)", - сказано в отчете.

Также миссия зафиксировала 28 взрывов в Луганской области.

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и вооружения в Станице Луганской, Золотом и Петровском, но свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

СММ посетила пограничную зону, которая не находится под контролем правительства.

Кроме того, миссия наблюдала почти 40 грузовиков, некоторые из которых были отмечены надписью "Гуманитарная помощь из России", движущихся в направлении Макеевки Донецкой области и на восток около Теплого Луганской области.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики гибридной армии РФ с начала текущих суток, 26 мая, открывали огонь по опорным пунктам украинских военнослужащих в Донбассе 26 раз, неоднократно применяя запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию. По состоянию на 18:00 в результате боевых действий один военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.