Саммит G7: разногласия по климату

27.05.2017, 12:32

В сицилийском городе Таормина завершился первый день саммита "Большой семёрки". Помимо вопросов борьбы с терроризмом, главными темами встречи стали торговля и климатические изменения, по которым у участников остаётся немало разногласий.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал к пересмотру ряда торговых соглашений, а также выражал сомнения в целесообразности Парижского соглашения по климату.

Тем не менее, канцлер Германии Ангела Меркель расценила итоги первого дня переговоров как продуктивные: "Все участники привели президенту США разнообразные аргументы в поддержку того, чтобы Соединённые Штаты оставались членами Конвенции ООН по изменению климата. Я не назвала бы это конфронтацией. Я бы сказала, что имел место обмен противоречивыми мнениями, и он был весьма продуктивен".

Между тем, прибывшие сюда активисты экологической организации "Гринпис" провели акцию с целью привлечь внимание к проблеме глобального потепления и повышения уровня моря, разместив на берегу копию Статуи Свободы в спасательном жилете. Об этом сообщает EuroNews.