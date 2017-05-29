Минобороны рассказало об участии ВСУ в миротворческих операциях

29.05.2017, 16:02

Сегодня 448 военнослужащих Вооруженных Сил Украины принимают участие в девяти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в семи странах и районе Абьей под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил в Приднестровском регионе Молдовы, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Несмотря на боевые действия на Востоке нашего государства, Украина и в дальнейшем придерживается международных обязательств по участию в миротворческих операциях ООН. В 2016-м было осуществлено три ротации национальных контингентов (ДР Конго, Либерия, Косово)", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что Украина уже 25 лет является участником миротворческих операций ООН, а первую задачу под эгидой ООН по восстановлению мира украинские военнослужащие выполняли на территории бывшей Югославии.

29 мая 2017 года в ООН сообщили, что в 2016 году погибли 99 миротворцев. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.