30.05.2017, 15:02

Группа компаний "Адамант" презентовала обновленную версию бесплатного почтового ящика INET.UA, ориентированного на украинский интернет-сегмент, особенностью которого является высокий уровень защиты конфиденциальности данных пользователей.

Как сообщил основатель "Адаманта", глава правления общественной организации "Национальная Ассамблея Украины" Иван Петухов на пресс-конференции в настоящее время интернет-ресурс работает в тестовом режиме.

По словам Петухова, в настоящее время разработчики компании "Адамант" работают над созданием одноименного портала, который объединит информационно-аналитический и аудио-визуальный контент.

Основатель "Адаманта" добавил, что почтовый сервис INET.UA функционирует еще с начала 2000-х годов, поэтому интерфейс данной площадки был неудобным и нуждался в доработке.

Технический директор группы компаний "Адамант" Владимир Подгорный пояснил, что представленный почтовый сервис создан исключительно для граждан нашей страны. Так, в настоящее время регистрация в почтовом ящике INET.UA доступна только для пользователей из Украины, однако использовать услуги сервиса можно из любой точки мира.

Другой особенностью данного сервиса, по словам Подгорного, является то, что пользователям не нужно идентифицироваться с помощью мобильного телефона, сервис не собирает данные о месторасположении клиентов, а также позволяет им использовать цифровую подпись и механизмы шифрования для защиты важной информации.

Техдиректор добавил, что данный сервис администрирует общественная организация, а серверное оборудование находится за пределами Украины. Представители компании "Адамант" не уточнили, где именно, однако подчеркнули, что не в России.

Подгорный сообщил, что ящик INET.UA надежно защищен от спама (фильтрует 80- 90% "нежелательных" писем) и DDos-атак.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко добавил, что данный почтовый сервис мог бы послужить альтернативой заблокированным в Украине российским ресурсам страны- агрессора.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С". Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

По оценкам главы Интернет ассоциации Украины Александра Федиенко, операторы не смогут быстро заблокировать указанные ресурсы, поскольку это сложная процедура, требующая больших финансовых затрат. Об этом сообщает УНИАН.