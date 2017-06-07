Кабинет Министров упростил процедуры в строительстве

07.06.2017, 15:57

Сегодня, 7 июня, Правительство приняло пакет подзаконных актов, обеспечивающих выполнение Закона N1817 относительно совершенствования градостроительной деятельности.

Они направлены, с одной стороны, на дерегуляцию строительной деятельности, улучшение условий ведения бизнеса, уменьшение злоупотреблений контролирующими органами в выдаче разрешительных документов, устранение коррупционной составляющей, а с другой - на повышение ответственности застройщиков. Об этом заявил во время заседания КМУ Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Какие нововведения мы приняли:

- Отменили категории сложности (которых было 5) и перешли к классу последствий, определение которых сейчас четко урегулировано. Ведь раньше больше всего коррупционных злоупотреблений возникало именно в вопросе определения категории сложности объекта, что в свою очередь влияло на вид разрешительного документа (декларация или разрешение).

- Отменили декларацию на начало выполнения строительных работ. Отныне строительство объектов с незначительными последствиями (СС1) будет осуществляться по сообщениям, а объектов со средними и крупными последствиями (СС2 и СС3) - по разрешениям.

- Установили четкие рамки и критерии для проверок - в зависимости от степени риска объекта. В частности: - с высокой степенью риска (СС3) - не чаще одного раза в два года; - средней степенью (СС2) - не чаще одного раза в три года;

- с незначительной степенью (СС1) - не чаще одного раза в пять лет.

- Утвердили перечень строительных работ, не требующих получения разрешений на начало их выполнения и принятия в эксплуатацию. Среди таких работ возобновление благоустройства, детских и спортивных площадок, перепланировка не несущих стен в квартирах, замена покрытия кровель домов, монтаж технических средств телекоммуникаций и антенных сооружений связи, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, строительство фортификационных сооружений.

- Закрепили норму о привлечении общественных инспекторов, в том числе из числа лиц с инвалидностью, к принятию объектов в эксплуатацию и осуществлению государственно-архитектурного строительного контроля для определения норм для беспрепятственного доступа к объектам строительства.

- Предусмотрели возможность получения сертификата (принятие в эксплуатацию) через электронную систему", - отметил Геннадий Зубко.

Разработанный Минрегионом Закон от 17.01.2017 г. N1817-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности" вступает в силу с 10 июня 2017 года.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.