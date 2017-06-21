Мининфраструктуры: Украина понесет убытки из-за строительства Россией Керченского моста

21.06.2017, 15:22

Строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск и уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

"Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо", - цитирует пресс-служба Лавренюка.

По его словам, Россия, вопреки международным договоренностям, ведет строительство арки транспортного перехода через Керченский пролив.

В пресс-службе сообщили, что Министерство транспорта Российской Федерации подготовило проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь - Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

В пресс-службе отметили, что Министерство инфраструктуры Украины обратится к руководству государства и всех компетентных министерств и ведомств по поводу безотлагательного реагирования на ситуацию, которая сложилась вокруг строительства моста через Керченский пролив, в том числе и в МИД с целью направления РФ соответствующей дипломатической ноты протеста, а также к Международной морской организации (IMO).

О необходимости построить мост через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым.

Власти России хотят построить этот переход до декабря 2018 года.

Некоторые эксперты скептически относятся к этой идее из-за больших экономических затрат и геологических трудностей. Об этом сообщает УНИАН.