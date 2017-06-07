"Укргаздобыча" получила шесть спецразрешений на разработку недр

07.06.2017, 16:35

"Укргаздобыча" получила шесть спецразрешений на разработку новых участков недр. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующие решения были приняты в начале июня 2017 г. Львовский облсовет согласовал предоставление пяти специальных разрешений на пользование недрами общей площадью более 2,33 кв. км. Ровенский облсовет принял решение о согласовании предоставления одного спецразрешения на площадь около 497 кв. км.

В компании заявили, что такое решение местных властей позволит "Укргаздобыче" активно вести поисковые работы, бурить новые скважины и существенно наращивать добычу газа, работая на достижение энергонезависимости государства.

"Наше сотрудничество с облсоветами означает дополнительные поступления средств от ренты в местные бюджеты", - заявил председатель правления мУкргаздобычи" Олег Прохоренко.

Ранее сообщалось, что Полтавский и Харьковский облсоветы отказали "Укргаздобыче" в выдаче спецразрешений на пользование недрами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.