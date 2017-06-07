Нацсовет перенес продление лицензии каналу "Интер"

07.06.2017, 16:44

Национальный совет по ТВ и радиовещанию сегодня, 7 июня, отложил решение о продлении лицензии телеканалу Интер". Как сообщает регулятор на официальном сайте, такое решение было принято по просьбе представителя самого телеканала.

"Вещатель подал в регуляторный орган заявление с просьбой переоформить лицензии в связи со сменой руководителя, банковских реквизитов, программной концепции вещания. В частности, программную концепцию вещатель решил разделить на будни и выходные дни. Вопрос возник по обязательствам канала транслировать детские программы. Согласно заявлению вещателя, программы для детской аудитории предусмотрены в объеме 24 мин. в сутки только в выходные дни", - сообщает Нацсовет.

Представитель телеканала заявил, что программы для детей будут в эфире "Интера" и в будни, но членов Нацсовета его слова не убедили. Поэтому рассмотрение всех заявлений Интера перенесено для урегулирования этих вопросов.

Ранее глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал закрыть телеканал "Интер". Ляшко заявил, что часть акций "Интера" принадлежат "россиянке Безлюдной и часть акций - ОРТ, который контролируется Газпромом. Я обращаюсь к Нацкомиссии по теле- и радиовещанию, чтобы "Интер" был лишен лицензии на вещание". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.