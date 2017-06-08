Катарские власти установили схему взлома агентства QNA

08.06.2017, 16:01

Министерство внутренних дел Катара обнародовало предварительный отчет о расследовании хакерской атаки на информагентство QNA, которое стало одной из причин дипломатического кризиса в регионе.

По данным ведомства, вредоносный файл был загружен на серверы агентства еще в апреле, а затем в конце мая был использован для распространения фейковых новостей на сайте QNA и в его соцсетях.

Фейковые сообщения содержали информацию о том, что эмир Тамим бен Хамад Аль Тани якобы в одной из официальных речей поддержал Иран, "Хезболлах" и ХАМАС, а также усомнился в том, что президент США Дональд Трамп надолго задержится у власти.

По данным катарских властей, взлом был осуществлен с использованием "высоких технологий и инновационных методов". При этом министерство внутренних дел страны не стало уточнять, кого подозревает в этой атаке. В расследовании Катару помогают спецслужбы США и Великобритании.

Фейковые новости были распространены СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ и вызвали недовольство руководства целого ряда ближневосточных государств. В результате несколько арабских государств 5 июня разорвали дипломатические отношения и воздушное сообщение с Катаром и закрыли совместные границы с этим эмиратом. Они обвиняют Катар в поддержке террористических организаций и шиитского Ирана. Катар отрицает все выдвигаемые против него обвинения. Об этом сообщает Deutsche Welle.