29.06.2017, 16:06

Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами продолжает работу по локализации распространения вредоносного программного обеспечения Petya.A. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В связи с распространением в Интернете вредоносного программного продукта Petya.A, для отработки путей его локализации и координации действий по поиску злоумышленников, Ситуационным центром обеспечения кибербезопасности Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины организовано взаимодействие с партнерскими правоохранительными органами, специальными службами иностранных государств и международными организациями, специализирующимися на кибернетической безопасности", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что специалисты СБУ во взаимодействии со специалистами ФБР США, НСА Великобритании, Европола, а также ведущих институтов по кибербезопасности проводят скоординированные совместные меры по локализации распространения вредоносного программного обеспечения Petya.A, окончательного выяснения методов реализации этой акции кибертерроризма, установление источников атаки, ее исполнителей, организаторов и заказчиков.

"Сейчас установлены механизмы распространения вирусной программы, ее активизации и алгоритмы работы. Одновременно проводится работа по поиску возможностей расшифровки данных, что потеряли владельцы и нарабатываются рекомендации для прекращения распространения вируса, нейтрализации других негативных последствий этого чрезвычайного происшествия", - добавили в Службе безопасности.

27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирует работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Всего, по данным Нацполицции за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц уже подали жалобы в киберполицию о блокировке компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы зараженных компьютеров не получают.

Вместе с тем глава Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что деньги не были основным мотивом их действий.

В СБУ считают, что атака вируса-вымогателя, которая массово заразила компьютеры украинских компаний, может быть организована из России или с территорий на Донбассе, которые контролируют сепаратисты. Об этом сообщает УНИАН.