Хакерская атака в Украине: вирус-вымогатель требует эквивалент 300 долларов в биткойнах за разблокировку

27.06.2017, 16:12

В Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. Вирус- вымогатель требует 300 долларов в биткойнах за разблокировку компьютера.

Аналогичное сообщение выдают еще несколько компьютеров фирмы.

На данный момент известно, что под ударом Приватбанк, Новая Почта, Киевэнерго и другие. Также СМИ сообщили, что от хакерских атак также пострадали такие банки как "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк".

Некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов сегодня, 27 июня, подверглись внешний хакерской атаке неизвестным вирусом. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, по информации которого в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Регулятор отметил, что в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия атакам хакеров всех участников финансового рынка. Об этом сообщает УНИАН.