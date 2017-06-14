Виталий Кличко: "Развитие инфраструктуры прибрежных территорий Киева повысит туристическую привлекательность"

14.06.2017, 16:17

Развитие инфраструктуры прибрежных территорий Киева повысит туристическую привлекательность столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на презентации концепции развития инфраструктуры прибрежных территорий и зон отдыха Киева, которая состоялась в Департаменте градостроительства и архитектуры.

Виталий Кличко отметил, что Киев имеет уникальное среду, поскольку острова здесь расположены практически в центре города.

"И эти зоны отдыха надо развивать. Поскольку развитые прибрежные территории - это и комфортный отдых киевлян, и туристическая привлекательность нашего города", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что в концепции, которую представляет департамент градостроительства и архитектуры КГГА, значительное внимание уделено развлекательной инфраструктуре и инфраструктуре для активного отдыха на Трухановом острове и в Гидропарке. Кроме того, добавил Виталий Кличко, речь идет о реализации проекта установки самого большого в Украине флагштока государственного флага - 75 метров, и сейчас идут консультации по этому поводу с ЮНЕСКО, поскольку склоны Днепра находятся под охраной этой организации. Также речь идет об обустройстве канатной дороги (от Арки Дружбы народов до Труханова острова), станции канатной дороги на Почтовой площади, экскурсионно-обзорной башни, пешеходной зоны на Контрактовой площади, а также обустройство надлежащего количества паркингов и зон отдыха.

Он отметил, что кто-то, возможно, спросит, а почему раньше столичная власть не делала этого.

Виталий Кличко также подчеркнул, что реализация концепции развития инфраструктуры также связана с привлечением инвестиций и поступлениями в бюджет Киева.

"Все инвестиции и поступления мы вкладываем в развитие инфраструктуры, чтобы киевляне видели, что город действительно развивается и становится комфортным", - сказал столичный голова.

Он также напомнил, что столичная власть уже возобновила работу киевских фонтанов, открыла обновленную пешеходную зону на Почтовой площади, реконструировала киевский велотрек и открыла парк "Наталка".

"Мы показали, какими должны быть парки. И это только начало. Мы работаем над большим количеством проектов, которые изменят наш город. Ведь потенциал у Киева очень большой", - подчеркнул Виталий Кличко. Об этом сообщает Сегодня.ua.