Турпоток на Кипр вырастет на 10%

27.06.2017, 16:43

Туристический поток на Кипр растет. Если в 2016 г. страну посетило около 3,186 млн путешественников, то в этом году ожидается 3,3 млн туристов. Об этом сообщил посол Кипра в Украине Луис Телемаху.

"Больше всего - около 1,157 млн туристов - к нам приезжает из Великобритании. В списке лидеров по туристическому потоку - путешественники из Германии, России, Скандинавских стран и Израиля", - сказал посол. При этом население Кипра составляет 946 000 жителей.

В 2016 г. кипрские курорты посетило около 62 тыс. украинских туристов, что примерно на 23% больше по сравнению с 2015 г. Луис Телемаху отметил, что в этом году на Кипр приедет такое же количество путешественников из Украины, как и в прошлом.

Кипр сейчас работает над развитием зимнего туризма, говорит Луис Телемаху. Это - религиозные туры, деловой туризм, дайвинг-туры, катание на лыжах и пр. "Практически все номера в июле и августе забронированы - спрос превышает предложение. Сейчас на острове строится много новых гостиниц", - добавил представитель Кипрской туристической организации в Украине Иван Горобець.

Ранее сообщалось, что Украина в отчете Всемирной туристской организации ООН попала в число стран, где расходы на международный туризм в 2016 г. выросли более чем на 10% - украинские туристы в минувшем году потратили на 12% больше средств, чем в 2015-м. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.