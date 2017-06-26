Премьер-министр об "Укрзализныце": Компании нужен независимый Наблюдательный совет

26.06.2017, 13:54

Кабинет Министров Украины примет решение о продлении контракта с руководителем государственной компании "Укрзализныця" Войцехом Балчуном после заслушивания соответствующего отчета, а также считает нужным продолжение корпоратизации компании и формирование в ней независимого Наблюдательного совета.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Лига.net.

"Что надо делать с "Укрзализныцей"? Надо провести корпоратизацию предприятия. Независимый Наблюдательный совет - вот что нужно. Я поставил такую ​​задачу. И если уж перезагружать менеджмент, то не только главу правления, но и все правление. Надо привести лучших специалистов, чтобы они развивали компанию. А государство определит критерии оценки их деятельности", - сказал Владимир Гройсман.

При этом он не стал говорить о том, возможна ли отставка Войцеха Балчуна в ближайшей перспективе.

"Мы определим день и дату, когда Балчун отчитается о своей работе за год. После этого Правительство будет определяться. Он работал на контракте, сейчас работает по трудовому законодательству. Решение о его контракте Правительство примет после его отчета. Пока у меня очень много противоречивой информации. Одни говорят, что его (Балчуна) команда нормально работает, другие - плохо. Одни говорят, что они честные, другие - что коррумпированные, - сказал Владимир Гройсман. - Мое стремление: чтобы мы приводили в управление государственными компаниями профессиональных людей. А не по блату, не по партийной принадлежности, не по квотному принципу. Тогда ситуация будет выглядеть совсем иначе".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.