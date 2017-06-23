Через три дня после крупного пожара гастроном на Крещатике вновь загорелся

23.06.2017, 15:08

В Киеве спустя 3 дня вновь горело здание бівшего гастронома по адресу Крещатик 40/1. Об этом сообщила представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

"Это был не совсем пожар. Там тлела балка на 3-м этаже на площади 2 кв.м", - сказала она.

Возгорание заметили вызвали спасателей, они оперативно приехали и пролили балку и разобрали конструкцию, которая тлела.

Водолага добавила, что вот такие очаги тления в старых домах с деревянными перекрытиями наблюдаются часто.

"После таких масштабных пожаров это может быть. Наши спасатели там два дня все проливали и разбирали. Но если и балка была горячая, а подул ветерок, то оно могло начать снова тлеть", - пояснила Водолага.

20 июня в здании бывшего центрального гастронома на Крещатике, 40/1 в Киеве начался пожар. Об этом сообщают "Українські Новини".