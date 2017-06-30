Площадь пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась

30.06.2017, 16:19

По состоянию на 14:00 сегодняшнего дня, 30 июня, площадь пожара в зоне отчуждения под Чернобылем удалось уменьшить с 25 до 8 гектар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авиацией спасателей за 37 заходов сброшено около 152 тонн воды. Всего к тушению пожара привлечено 36 единиц техники и 125 человек личного состава.

В службе подчеркнули, что общий радиационный фон в зоне отчуждения находится в пределах нормы.Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует, отметили в ГСЧС.

Возгорание произошло во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги вчера, 29 июня. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.