Все отделения "Новой почты" прекратили работу из-за хакерской атаки

27.06.2017, 15:43

Самая крупная компания экспресс-доставки "Новая почта" подверглась хакерской атаке. Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.

"Через массированную атаку вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов", - идет речь в сообщении.

В компании отметили, что прилагают всех усилий, чтобы возобновить работу уже в ближайшее время.

Напомним, неизвестный компьютерный вирус, похожий на вирус-вымогатель WannaCry, атаковал украинские банки. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".