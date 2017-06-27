Прокуратура завершила досудебное расследование убийства Бузины

27.06.2017, 16:31

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование убийства журналиста Олеся Бузины, которое произошло 16 апреля 2015 года в Киеве. После ознакомления сторон с материалами производства обвинительный акт будет передан в суд. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно сообщению, 27 июня подозреваемым Андрею Медведько и Денису Полищуку, а также их адвокатам вручены уведомления о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ для ознакомления с материалами.

В прокуратуре отметили, что в уголовном производстве проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. К материалам досудебного расследования среди прочего приобщены выводы судебной экспертизы генетической идентификации и ответы на запросы об оказании международной правовой помощи, поступившие от компетентных органов США и Италии.

Действия подозреваемых квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК.

"После завершения ознакомления сторон уголовного производства с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет передан в суд", - сказано в сообщении прокуратуры.

Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил. По подозрению в убийстве в июле 2015 года были задержаны двое киевлян - Андрей Медведько и Денис Полищук. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.