СБУ: В Харьковской области за взяточничество задержан полицейский

29.06.2017, 16:37

Заместитель начальника одного из райотделов полиции Харьковской области задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как утверждают в спецслужбе, правоохранитель ежемесячно брал 10 тысяч грн с местного предпринимателя, занимавшегося розничной торговлей алкоголем. За эту сумму подполковник якобы обещал не вмешиваться в бизнес и не привлекать предпринимателя к ответственности за нарушение законов в сфере оборота алкогольной продукции.

Полицейского задержали "по дороге домой после получения очередной ежемесячной дани". Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество). Решается вопрос избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

28 июня 2017 года сообщалось, что в Днепропетровской области правоохранители разоблачили на взятке помощника начальника одного из горотделов полиции.Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.