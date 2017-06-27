Литовский парламент решил отправить в Украину военных тренеров

27.06.2017, 16:21

Сейм Литвы направит 60 военных инструкторов в Украину до 2019 года. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко у себя в Facebook.

"Литовский парламент только что проголосовал за военную помощь Украине - 60 военных инструкторов для украинской армии до 2019 года", - уточнила она.

6 марта 2017 года, глава Минобороны Канады Харджит Сейджан объявил о продолжении военно-тренировочной миссии UNIFIER с участием 200 канадских инструкторов на два года - до марта 2019-го. С 2015 года канадцы обучаются с бойцами ВСУ в Яворове и Каменец-Подольском. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.